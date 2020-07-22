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НКРЭКУ нашла новый способ повысить цены на э/э для промышленности

22.07.20 11:00
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности. Регулятор предлагает повысить ночные "прайс кэпы" в среднем на 28% на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР). Об этом говорится в сообщении трубно-колесной компании "Интерпайп".

Как отмечается в сообщении, сейчас в период минимальной нагрузки (с 23:00 до 24:00 и с 00:00 до 07:00) "прайс кэп" составляет 959,12 грн./МВт-ч (без НДС), с 23.07 прайс-кэп составит 60% дневного прайс кэп или 1228,8 грн./МВт-ч (без НДС).

Украинская промышленная компания "Интерпайп" выступает категорически против данной инициативы Нацкомиссии. Это решение направлено на еще большую дестабилизацию рынка э/э, уверены в компании.

"Наш электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" работает ночью, когда потребление существенно ниже. Но теперь работать ночью не будет никакого смысла. Переход больших потребителей на работу днем приведет к еще большему разбалансированию рынка электроэнергии", - подчеркнул директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

Он отметил, что новое решение НКРЭКУ приведет к росту цены для промышленности еще на 10%. "С такой себестоимостью мы не сможем конкурировать на внешних рынках и будем вынуждены останавливать производство. Во всем мире правительства предпринимают меры, чтобы сделать своих производителей более конкурентными в условиях спада потребления, вызванного пандемией. У нас же еженедельно принимаются все новые решения, призванные "добить" работающие экспортно-ориентированные предприятия", - резюмировал Д.Морозов.

МинПром

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