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BHP Group увеличила квартальное производство руды на 7%

22.07.20 10:54
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Австралийская компания BHP Group во вторник сообщила об увеличении добычи железной руды в четвертом квартале финансового года на 7%, но предупредила, что возобновление вспышек COVID-19 поставило под угрозу краткосрочные прогнозы спроса на основные товары и расширило диапазон прогнозируемого производства на следующий год.

У компании увеличила свои же прогнозы на квартал до 67 млн. тонн железной руды за квартал, рост на 4% и до 248 млн. тонн за финансовый год, что отражает высокий спрос со стороны крупнейшего потребителя Китая.

Отражая неопределенность в отношении второй волны инфекций и возможного влияния на спрос со стороны Китая, мирового потребителя, прекратившего торговлю, компания также расширила свои прогнозы на 2021 год по сырьевым товарам, включая 2% в каждую сторону для железной руды до 244 - 253 млн тонн для 2021 финансового года.

"Производство BHP в 4 квартале оказалось сильнее, чем мы ожидали, поскольку мы смоделировали более существенные сбои в работе COVID и слабый спрос", - говорится в отчете компании.

BHP заявила, что внутренняя промышленная активность в Китае улучшается, учитывая благоприятную кредитную и фискальную политику, но она подтверждает значительный риск сохранения этой положительной траектории из-за возможного появления второй волны коронавируса.

МинПром

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