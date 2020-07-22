Шевченко встретился с главными кредиторами Украины Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первые встречи с представителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



"Сотрудничество со Всемирным банком, так же как и сотрудничество с Международным валютным фондом, открывает для Украины доступ к внешнему финансированию, которое важно для нашей страны", - подчеркнул К.Шевченко во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.



А.Бьерде выразила надежду, что новое руководство будет продолжать политику Национального банка, в частности таргетирования инфляции и режим гибкого курса.



Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заметил, что Национальный банк до сих пор был ролевой моделью в вопросе эффективности и прозрачности в работе и выразил надежду, что так останется и в будущем.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



