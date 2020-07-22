Шевченко встретился с главными кредиторами Украины

Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первые встречи с представителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Сотрудничество со Всемирным банком, так же как и сотрудничество с Международным валютным фондом, открывает для Украины доступ к внешнему финансированию, которое важно для нашей страны", - подчеркнул К.Шевченко во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.
А.Бьерде выразила надежду, что новое руководство будет продолжать политику Национального банка, в частности таргетирования инфляции и режим гибкого курса.
Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заметил, что Национальный банк до сих пор был ролевой моделью в вопросе эффективности и прозрачности в работе и выразил надежду, что так останется и в будущем.