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Шевченко встретился с главными кредиторами Украины

22.07.20 10:57 , Экономическая правда
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Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первые встречи с представителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сотрудничество со Всемирным банком, так же как и сотрудничество с Международным валютным фондом, открывает для Украины доступ к внешнему финансированию, которое важно для нашей страны", - подчеркнул К.Шевченко во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

А.Бьерде выразила надежду, что новое руководство будет продолжать политику Национального банка, в частности таргетирования инфляции и режим гибкого курса.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заметил, что Национальный банк до сих пор был ролевой моделью в вопросе эффективности и прозрачности в работе и выразил надежду, что так останется и в будущем.

МинПром

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