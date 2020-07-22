Укрепление гривны обрушило экономику Украины Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривны в 2019 году привело к падению экономики. Кроме того он обвинил структуры, близкие к НБУ, в спекуляциях на рынке ОВГЗ.



Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.



Как отметил И.Петрашко, он поддерживает политику гибкого обменного курса, которую проводил НБУ.



"Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 грн/долл., по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП", - говорил он.



По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.



"Ведь когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 грн/долл., то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", - сказал он.



По словам министра, колебания курса вывели маржу из производительного сектора в непроизводительный.



"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30%, при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - рассказал И.Петрашко.



По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука. "Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", - сказал он.



Кроме того, И.Петрашко убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, что бы определенные структуры занимались спекуляциями.



"Мы понимаем - для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно", - сказал он.



Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8,40 млрд долл. и продал на 0,5 млрд долл. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7,9 млрд долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



