Санджив Гупта поможет Tata Steel модернизировать Port Talbot

Глава британской металлургической компании Liberty House Санджив Гупта предложил индийской группе Tata Steel содействие в проведении перестройки комбината Port Talbot на юге Уэльса.
Как сообщалось ранее, Tata Steel рассматривает возможность закрытия двух доменных печей на Port Talbot с заменой их электродуговыми печами. По некоторым данным, это условие поставило перед компанией правительство Великобритании в обмен на предоставление Tata Steel UK до 500 млн ф.ст. финансовой помощи. Против такого варианта выступают профсоюзы, опасающиеся потери большого числа рабочих мест.
По словам С.Гупты, Liberty House еще в 2016 г. предлагала Tata Steel продать Port Talbot и превратить меткомбинат в мини-завод. Благодаря этому предприятие смогло бы использовать вместо импортного сырья (железной руды и коксующегося угля) местные ресурсы. В настоящее время Великобритания экспортирует порядка 8 млн т металлолома в год.
В то же время развитию британской электрометаллургии препятствуют высокие тарифы на электроэнергию в стране. Liberty House находится здесь в более выгодном положении, так как получает энергию от сестринской компании SIMEC Energy, которая к тому же перепрофилировала угольную электростанцию на сжигание биомассы и таким образом избавлена от платы за выбросы углекислого газа.