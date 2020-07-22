В Украине стало больше миллионеров В 2019 году количество задекларировавших доходы миллионеров увеличилось на 60% до 8 тыс. лиц - в Киеве их более 3 тысяч, по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.



"По итогам декларационной кампании-2020 почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн гривен. Количество таких граждан выросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.



Указывается, что 3 человека задекларировали доходы в сумме более 1 млрд гривен: два жителя Киева и один - Днипра.



В общем миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд гривен и определено к уплате почти 2 млрд гривен налоговых обязательств.



Наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, учитывается по Киеву - 40% от общей количеству (3 242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях - 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.



Рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет на сумму 304 млн гривен (по налогу на доходы физических лиц и военного сбора) определено жителем Киева.



МинПром



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