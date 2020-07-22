НЛМК-Урал сократил выпуск проката из-за подтопления Из-за обильных дождей и резкого повышения уровня речной воды в Нижних Сергах произошло подтопление части территории прокатного производства "НЛМК-Урал" - площадки группы НЛМК по выпуску сортового проката.



"На предприятии было оперативно отключено электро- и газоснабжение, остановлено оборудование. Эвакуированы сотрудники, никто не пострадал. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, идёт расчистка территории. Оценить срок запуска производства можно будет позднее", - сообщает пресс-служба металлургической компании.



"НЛМК-Урал" - базовое предприятие дивизиона "Сортовой прокат Россия" группы НЛМК. Предприятие состоит из площадок в Ревде (электросталеплавильное производство), в Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство). Производственные мощности по стали - до 2,2 млн. тонн в год, прокатные мощности - 2 млн. тонн в год. В Нижних Сергах расположен прокатный стан "250" мощностью 1 млн. тонн/год. Стан ориентирован на производство арматурного проката в прутках от №10 до №40 классов A400, A500C и A800.



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