Очередной пул кредитов Дельта Банка продан за 0,2% от номинала Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов ликвидируемого "Дельта Банка", в который вошли права требования к юридическим и физическим лицам на сумму 14,3 млрд грн. Победителем аукциона с предложением 30,6 млн грн стало ООО "ФК "Инвестохиллс Веста", сообщает Finbalance.



По данным госреестра, среди учредителей этой компании указан Андрей Волков – экс-глава правления "Альфа-Банка" и бывший руководитель Нацкомфинуслуг.



Согласно судебным материалам, должниками по соответствующим кредитным соглашениям является в т.ч. ООО "Факториал М" (ранее называлось ООО "Бони и Клайд"), ООО "Антарес-Торгсервис", ООО "Эплада", ООО "Эквити Ин" (ранее называлось ООО "САБ-Р"), ООО "Трансинвест Украина" , которые фигурировали в уголовных процессах по поводу возможного вывода "Дельта Банком" рефинансирования НБУ и в публикациях о выдаче финучреждением займов для компаний- "пустышек".



В упомянутом пуле в том числе права "Дельта Банка" на земельный участок площадью 7,1566 га в селе Поляница Ивано-Франковской области для строительства гостинично-коттеджного комплекса, горнолыжной трассы.



Как отмечается, "право собственности банка на земельный участок прекращено по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество".



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