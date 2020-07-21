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Минфин наконец значительно пополнил бюджет за счет ОВГЗ

21.07.20 18:04 , Экономическая правда
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По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 21 июля Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 11,501 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что Минфин предложил инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один - в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 6 месяцев и 2 года.

"От размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,67 млрд грн, а от двухлетних - 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 7,74%, в то время как 2-летних - 10,25%", - говорится в сообщении.

В то же время от размещения номинированных в инозмний валюте ОВГЗ привлекли 171 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,39%.

МинПром

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