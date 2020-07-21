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Нафтогаз повысил стоимость газа для промышленности

21.07.20 17:37 , РБК Украина
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НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены зависят от условий поставки. Об этом сообщается на сайте НАК.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 2 982,00 - 3 474,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на июль 2020 года в июле цены вырастут на 0,2-0,4% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для промышленности в июле на 8,7-9,7% до 2 975,00 - 3 459,00 грн/тыс. куб. м.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" установила оптовую цену на газ для нужд населения в июне 2020 года на уровне 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

МинПром

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