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Цены на нефть рванули вверх

21.07.20 17:21 , OilPoint
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Цена нефти устремилась к новым максимумам во вторник, 21 июля, под влиянием решения Евросоюза о вливании  750 млрд евро в экономику, чтобы вытащить ее из коронавирусной рецессии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на сорт Brent, которые почти два месяца стояли у отметки 43 долл. за баррель, на 16:35 EET подорожали на 2,91%, до 44,54 долл. за бочку, достигая ранее в ходе торгов 44,75 долл.

Американский эталонный сорт WTI прибавляет 3,25% и торгуется по 42,25 долл. за баррель, также обновляя рекорды почти за 20 недель.

После продолжавшихся почти пять дней переговоров, сделавших саммит в Брюсселе самым долгим за последние 20 лет, лидеры ЕС достигли договоренностей о создании фонда восстановления экономики размером 750 млрд евро.

Из итоговой суммы 390 млрд евро будет распределено в виде невозвратных грантов, а оставшиеся 360 млрд — в виде займов под низкую процентную ставку. Максимальный объем помощи получат Италия, Испания, Греция, Португалия и Кипр.

Значительный план помощи поддержит спрос в потребительском и промышленном секторе зоны евро, которой в этом году грозит крупнейшая в ее истории рецессия.

МинПром

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