Цены на нефть рванули вверх

Цена нефти устремилась к новым максимумам во вторник, 21 июля, под влиянием решения Евросоюза о вливании 750 млрд евро в экономику, чтобы вытащить ее из коронавирусной рецессии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на сорт Brent, которые почти два месяца стояли у отметки 43 долл. за баррель, на 16:35 EET подорожали на 2,91%, до 44,54 долл. за бочку, достигая ранее в ходе торгов 44,75 долл.
Американский эталонный сорт WTI прибавляет 3,25% и торгуется по 42,25 долл. за баррель, также обновляя рекорды почти за 20 недель.
После продолжавшихся почти пять дней переговоров, сделавших саммит в Брюсселе самым долгим за последние 20 лет, лидеры ЕС достигли договоренностей о создании фонда восстановления экономики размером 750 млрд евро.
Из итоговой суммы 390 млрд евро будет распределено в виде невозвратных грантов, а оставшиеся 360 млрд — в виде займов под низкую процентную ставку. Максимальный объем помощи получат Италия, Испания, Греция, Португалия и Кипр.
Значительный план помощи поддержит спрос в потребительском и промышленном секторе зоны евро, которой в этом году грозит крупнейшая в ее истории рецессия.