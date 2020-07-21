Цены на нефть рванули вверх Цена нефти устремилась к новым максимумам во вторник, 21 июля, под влиянием решения Евросоюза о вливании 750 млрд евро в экономику, чтобы вытащить ее из коронавирусной рецессии. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Фьючерсы на сорт Brent, которые почти два месяца стояли у отметки 43 долл. за баррель, на 16:35 EET подорожали на 2,91%, до 44,54 долл. за бочку, достигая ранее в ходе торгов 44,75 долл.



Американский эталонный сорт WTI прибавляет 3,25% и торгуется по 42,25 долл. за баррель, также обновляя рекорды почти за 20 недель.



После продолжавшихся почти пять дней переговоров, сделавших саммит в Брюсселе самым долгим за последние 20 лет, лидеры ЕС достигли договоренностей о создании фонда восстановления экономики размером 750 млрд евро.



Из итоговой суммы 390 млрд евро будет распределено в виде невозвратных грантов, а оставшиеся 360 млрд — в виде займов под низкую процентную ставку. Максимальный объем помощи получат Италия, Испания, Греция, Португалия и Кипр.



Значительный план помощи поддержит спрос в потребительском и промышленном секторе зоны евро, которой в этом году грозит крупнейшая в ее истории рецессия.



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