Рада поддержала закон Зеленского об инвестнянях

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3760 в первом чтении проголосовали 244 народных депутата.
Согласно пояснительной записке, проект закона призван определить организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями (на сумму более 30 млн евро), предусмотреть ряд льгот для таких инвесторов и закрепить статус государственного учреждения, в состав которой войдут инвестиционные менеджеры для сопровождения инвесторов в процессе подготовки и осуществления проектов со значительными инвестициями.
Целью законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, является "стимулирование привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности Украины, а также рост конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов".
Законопроектом определяется, что для получения государственной поддержки проект должен реализоваться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры, логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта.