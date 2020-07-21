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Рада поддержала закон Зеленского об инвестнянях

21.07.20 17:01 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада приняла за основу проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3760 в первом чтении проголосовали 244 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, проект закона призван определить организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями (на сумму более 30 млн евро), предусмотреть ряд льгот для таких инвесторов и закрепить статус государственного учреждения, в состав которой войдут инвестиционные менеджеры для сопровождения инвесторов в процессе подготовки и осуществления проектов со значительными инвестициями.

Целью законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, является "стимулирование привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности Украины, а также рост конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов".

Законопроектом определяется, что для получения государственной поддержки проект должен реализоваться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры, логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта.

МинПром

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