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В Германии резко упала выплавка стали

21.07.20 16:45 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Platts, немецкая федерация стали WV Stahl сообщила 20 июля, что производство стали в стране в июне упало на 27,3%, в годовом исчислении до 2,48 млн тонн. Июнь стал третьим месяцем подряд "значительного" сокращения производства в стране.

"Негативные последствия коронавирусного кризиса для производства немецкой сырой стали очевидны", - отмечает WV Stahl.

Производство сырой стали в Германии с использованием доменных печей сократилось на 35,8% в годовом исчислении в июне, до 1,53 млн тонн, в то время как производство с использованием дуговых электропечей упало на 7,3%, до 941 000 тонн.

Во втором квартале производство нерафинированной стали сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 1% в 1-м квартале. Общий объем производства нерафинированной стали в первом полугодии 2020 года составил 17,46 млн тонн, что на 15,7% ниже, чем годом ранее.

Производство чугуна в июне упало на 34,5%, до 1,45 млн тонн, составив за первое полугодие 10,9 млн. тонн, что на 18,2% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Производство горячекатаного стального проката в июне сократилось на 29,7%, до 2,1 млн тонн, снизившись в I полугодии на 15,1%, до 15,2 млн тонн.

МинПром




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