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Thyssenkrupp поставит в Китай коксовые батареи с низким уровнем выбросов

21.07.20 16:27 , Металлоснабжение и сбыт
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Подразделение проектирования химических предприятий thyssenkrupp получило заказ от компании XiaoYi JinHui Coal & Chemical Co. Ltd. на строительство и поставку в Китай двух новых коксовых батарей с низким уровнем выбросов и загрузкой с трамбованием шихты. Новые батареи будут установлены в углехимическом парке Вутонг (Сяои), в 650 км к юго-западу от Пекина, на замену действующему оборудованию. В состав батарей входит патентованная система thyssenkrupp EnviBAT, помогающая снизить объемы выбросов в процессе коксования, а также автоматизированная система Cokemaster, служащая для оптимизации производственных процессов.

"С вводом в производство этого современного завода с низким уровнем выбросов компании XiaoYi JinHui и thyssenkrupp сделают важный вклад в дело повышения экологической безопасности китайской коксохимической отрасли, – заявил Уве Болтерсдорф, директор по продажам подразделения "Химические и производственные технологии". – Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества и готовы посвятить следующие десятилетия проектированию производственных объектов и реализации наших технологических ноу-хау в данном проекте".

Проект входит в программу модернизации китайской коксохимической отрасли, в соответствии с которой старые установки выводятся из эксплуатации и заменяются на новые современные системы с низким уровнем выбросов. Заказ, размещенный на сумму, равную десяткам миллионов евро, включает предоставление технологии, проектирование и поставку оборудования, а также авторский надзор и ввод в эксплуатацию нового производства. Часть проектирования будет выполнена китайской компанией Sedin Ningbo Engineering Co. Ltd. CNCEC.

"В лице thyssenkrupp мы выбрали надежного партнера для нашего инвестиционного проекта. Эта компания сочетает в себе обширный опыт проектирования производств и эффективные технологии, отвечающие самым строгим экологическим стандартам и даже превосходящие их. Совместными усилиями мы внесем вклад в продвижение программы устойчивой модернизации химической промышленности Китая", – отметил главный руководитель проекта компании XiaoYi JinHui при подписании контракта.

Система thyssenkrupp EnviBAT для регулирования давления в отдельных камерах коксования уже применяется на более чем 30 коксовых батареях и, таким образом, в более чем 2100 коксовых печах в различных странах мира. Система постоянного интеллектуального контроля и регулирования давления на протяжении всего технологического процесса позволяет оптимизировать использование сырья и свести к минимуму выбросы. EnviBAT помогает предотвратить возникновение повышенного давления газа в отдельных камерах коксования в начале процесса коксования, что, в свою очередь позволяет почти полностью предотвратить утечки через двери или перекрытие камеры. Дополнительные эффективные меры, такие как система гибких дверей и наполненные водой стояки, также помогают избежать выбросов из коксовой батареи.

Оптимизированное производство при помощи системы Cokemaster. Производственный процесс можно полностью автоматизировать и оптимизировать при помощи системы Cokemaster, разработанной компанией thyssenkrupp. Эта комплексная система состоит из независимых модулей, которые можно использовать и по отдельности. В систему, в частности, входит модуль автоматического измерения температуры в коксовых печах, система динамического расчетного моделирования тепловой энергии и прочие решения для всей производственной цепи. Система Cokemaster может быть реализована и на действующих производствах.

МинПром

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