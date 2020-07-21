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Депутаты разблокировали подписание закона об игорном бизнесе

21.07.20 15:54 , РБК Украина
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Верховная Рада отклонила три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, парламентарии не поддержали три проекта постановлений №№2285-д-П - 2258-д-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде могут попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе; а после исправления замечаний закон планируют снова проголосовать.

Как сообщалось, 14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок.

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