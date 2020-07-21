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За полгода Мариупольский торговый порт нарастил прибыль в 58 раз

21.07.20 15:22 , Металлургпром
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Проблемы на железной дороге и возобновление каботажа стальной заготовки по маршруту Мариуполь – Одесса принес мариупольскому порту рекордно высокие доходы.

Мариупольский морской торговый порт в первом полугодии вышел на уровень грузопереработки в 2 миллиона 843,4 тыс. тонн, что на 23,5% выше объемов первых шести месяцев 2019 года. Только за июнь грузопереработка в порту составила 528,1 тыс. тонн - на 60% больше, чем в 2019-м. Из них 412,3 тыс. тонн приходится на черные металлы, 35 тыс. тонн - на чугун, 33,3 тыс. тонн - на известняк, 19,7 тыс. тонн - на шрот, 16 тыс. тонн - на каолин и 11 4 тыс. тонн - на масло подсолнечника. За июнь было обработано 38 судов, выгружено 5 322 вагона, загружены 838.

Вследствие роста объемов грузопереработки заметно улучшились и экономические показатели работы Мариупольского порта. По итогам июня доходы предприятия выросли на 35,2, до 104,440 млн грн. Чистая прибыль июня этого года составила 9,84 млн грн, что на 176,8% больше, чем в июне 2019 года.

Показатель доходов за январь – июнь вырос на 74,6 млн грн, до 598,570 млн грн. Чистая прибыль порта в первой половине 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 58 раз и составила 17,310 млн грн.

Напомним, что с марта 2020 года Мариупольский торговый порт впервые за последние 20 лет начал каботажные перевозки экспортного чугуна в порт Южный. В июне, впервые в истории порта, каботажные перевозки из Азовского моря в Черное начали доставлять генеральные грузы металлургических заводов города - слябы.

Причиной возобновления каботажа стали системные проблемы на железной дороге, где загруженность потока поездов в направлении портов Черного моря достигла критического предела и по отдельным вагонам задержка достигала в марте более 30 дней.

МинПром

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