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Более половины украинцев против легализации игорного бизнеса

21.07.20 14:53 , Экономическая правда
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Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-17 июля 2020 года.

"Легализация игорного бизнеса и введения рынка земли были преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают - около четверти.

Относительно больше тех, кто поддерживает последние два решения парламента, среди молодежи и сторонников партий "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", - говорится в сообщении.

Опрос проводился 15-17 июля 2020 года среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

На внеочередном заседании 21 июля Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса, а также - постановление о блокировании голосования.

МинПром




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