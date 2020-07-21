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Эксперты прогнозируют уже на этой неделе курс доллара 28 грн

21.07.20 14:33 , РБК Украина
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Курс доллара может вырасти до уровня 28 грн/долл до конца этой недели. Это произойдет, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, назначение Кирилла Шевченко главой НБУ не способствовало стабилизации курса гривны и прошлую неделю он закончил на уровне 27,4 грн/доллар.

"В ожидании рынком первых шагов НБУ после назначения, которые, прежде всего, выльются в решение относительно учетной ставки в этот четверг, гривна продолжит ослабевать", - сказал он.

Кроме того, отсутствие интервенций НБУ на прошлой неделе и неспокойная реакция рынка на назначение К.Шевченко главой НБУ повлекли ослабление гривны на 1,5% за прошедшую неделю.

По прогнозу ICU, беспокойство участников рынка сохранится и на этой неделе, в ожидании заседания комитета по монетарной политики НБУ и решения правления по учетной ставке в этот четверг.

"Если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке и не будет проводить интервенций, курс гривны будет продолжать ослабляться из-за увеличенного ажиотажного спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. Поэтому мы не исключаем, что гривна может направиться к уровню 28 гривен/доллар до конца этой недели", - констатировал аналитик.

Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что не видит оснований для интервенций на рынке, несмотря на резкий рост курса доллара в течение последней недели.

Отметим, что курс доллара вырос после назначения К.Шевченко главой НБУ с уровня ниже 27 грн за долл. до 27,7 грн за долл..

Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.

МинПром

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