Рада приняла закон о реструктуризации зеленых тарифов Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3658 о реструктуризации зеленых тарифов. За соответствующее решение проголосовали 288 народных депутатов.



Согласно принятому законопроекту, зеленые тарифы для СЭС будут снижены на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.



Документом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.



В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд.



Народные депутаты поддержали три поправки в законопроекту (№1203, №881, №939), которые предложил комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.



Как сообщалось, 10 июня после длительных переговоров с инвесторами правительство приняло меморандум о реструктуризации зеленых тарифов.



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