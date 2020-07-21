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Рада приняла закон о реструктуризации зеленых тарифов

21.07.20 14:10
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3658 о реструктуризации зеленых тарифов. За соответствующее решение проголосовали 288 народных депутатов.

Согласно принятому законопроекту, зеленые тарифы для СЭС будут снижены на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.

Документом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.

В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд.

Народные депутаты поддержали три поправки в законопроекту (№1203, №881, №939), которые предложил комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщалось, 10 июня после длительных переговоров с инвесторами правительство приняло меморандум о реструктуризации зеленых тарифов.

МинПром

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