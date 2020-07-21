АМКР направит 700 млн долл. на экологические проекты В понедельник, 20 июля, металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" посетил заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрелец.



Во время рабочей поездки в Кривой Рог Р.Стрелец совместно с заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации Максимом Скрыпником и председателем Госэкоинспекции Андреем Малеваным побывали на двух производственных объектах предприятия, к работе которых приковано пристальное внимание общественности - агломерационной фабрике металлургического производства и коксохимическом производстве. Гости осмотрели обновленные коксовые батареи №№ 5, 6 с установкой беспылевой выдачи кокса, которая обеспечила сокращение выбросов по ним более чем на 50% при производстве кокса. Кроме того, на батареях была внедрена автоматизированная система экологического мониторинга.



"Задача, которую поставил министр, - оцифровать всю экологическую отрасль. Для этого нам необходимо увидеть и оценить имеющиеся на предприятии технологические решения, а также договориться о передаче данных непосредственно в Министерство. Мы обязаны оперативно информировать общественность о состоянии атмосферного воздуха", - подчеркнул Р.Стрелец.



Заместитель министра и представители областной администрации встретились с генеральным директором "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди. Он рассказал об обновленной стратегии устойчивого развития, которая была принята в начале этого года и включает в себя три основных направления: охрана окружающей среды, промышленная безопасность и социальное партнерство с местными властями, территориальными общинами. Гости больше узнали об инвестициях в развитие предприятия и природоохранные проекты, снижение выбросов с момента прихода нового собственника и следующие шаги для модернизации.



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