Индия принимает меры по устранению дефицита сырья для металлургии Министерство металлургической промышленности Индии предложило ряд мер, направленных на ослабление дефицита сырья на местном рынке.



В 2020/2021 финансовом году (апрель/март) Министерство прогнозирует возможную нехватку до 45-50 млн т железной руды вследствие остановки с 31 марта 37 железорудных предприятий, у которых истек срок действия лицензий. Процесс получения новых разрешений при этом может занять несколько лет.



Чтобы ослабить дефицит руды, Министерство разрешило государственной металлургической компании SAIL поставлять сторонним заказчикам до 25% сырой руды, которая добывается на более 20 ее предприятиях в четырех штатах. Также SAIL получила разрешение на продажу 70 млн т низкокачественной железорудной мелочи, которая складирована на ее ГОКах.



Также Министерство предлагает уменьшить роялти на мелкодробленую руду от 15 до 5%, чтобы стимулировать ее обогащение и избавиться от больших запасов низкокачественного сырья, которое сейчас не выгодно ни экспортировать, ни перерабатывать.



В отношении коксующегося угля, которого в 2019/2020 ф.г. Индия импортировала 56 млн т, преимущественно, из Австралии, Министерство договорилось о передаче государственным компаниям RINL и NMDC угольных месторождений Rabodih и Rohne. На них будут построены обогатительные фабрики мощностью соответственно 2,5 и 2,24 млн т в год. Кроме того, ведутся переговоры о закупках коксующегося угля в России и Монголии с целью снижения зависимости от австралийских поставок.



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