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Начинать реформу УЗ через ее разделение нужно немедленно - Магера

21.07.20 11:01
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Реформу "Укрзализныци" следует начать с ее разделения на несколько самостоятельных компаний, согласно основным направлениям деятельности. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Первая компания должна заниматься грузовыми ж/д перевозками. Сегодня это самое прибыльное направление деятельности монополиста. Ежегодно 66% прибыли от грузовых перевозок уходит на дотирование других направлений "УЗ". Избавившись от необходимости покрывать убытки, самостоятельная компания сможет за счет прибыли обновить парк вагонов и снизить тарифы на перевозку грузов. Последнего уже много лет ждут украинские промышленники, так как тарифы на перевозку грузов на 20% выше экономически обоснованных", - сказал он.

Вторая компания должна заниматься пассажирскими перевозками, отметил нардеп. Сегодня это направление приносит "УЗ" 3-4 млрд. грн убытков в год. С.Магера выразил уверенность, что руководство ж/д монополиста никогда по-настоящему не было заинтересовано навести порядок в пассажирских перевозках. Так как убытки всегда можно было перекрыть прибылью от грузовых. Чтобы перевозка пассажиров приносила прибыль, нужен новый менеджмент, новые подходы к управлению, и, самое главное – повышение качества обслуживания и уровня комфорта пассажиров. Плюс ко всему, следует избавиться от убыточных непрофильных активов и необоснованных расходов.

Третья компания должна заниматься содержанием, ремонтом и модернизацией ж/д инфраструктуры (включая, ж/д пути и вокзалы). Здесь очень важно на законодательном уровне освободить новую компанию от необходимости платить налог на землю под путями. Такого уже давно нет в странах Европы, а "УЗ" ежегодно тратит на это более 4 млрд. грн., отметил нардеп. После освобождения от нелепого налога, есть все шансы, что самостоятельное предприятие будет прибыльным. А это – дополнительный комфорт для пассажиров на вокзалах и повышенная безопасность для подвижного состава в эксплуатации.

"Начинать реформу "Укрзализныци" через ее разделение нужно немедленно. Мы не можем себе позволить такой убыточный государственный актив. Что касается правления и наблюдательно совета компании, – всех нужно менять. И дело не только в астрономических зарплатах. Дело в элементарной неспособности нынешних менеджеров навести порядок в "УЗ"", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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