На заводе Port Talbot доменные печи могут заменить электродуговыми Профсоюзы на британском металлургическом комбинате Port Talbot на юге Уэльса заявляют, что воспротивятся возможному закрытию доменных печей предприятия и их замене электродуговыми печами.



Информация о таком перепрофилировании завода появилась в связи с тем, что собственник Port Talbot, индийская группа Tata Steel, обратилась к правительству Великобритании с просьбой о финансовой поддержке в размере до 500 млн ф.ст. (более 650 млн долл.). Однако британские власти ставят непременным условием предоставления такой помощи принятие реципиентом обязательства снизить выбросы углекислого газа, а к 2050 г. уменьшить их до нуля.



По некоторым данным, с этой целью Tata Steel UK якобы рассматривает возможность замены домен на Port Talbot электродуговыми печами к 2025 г. Причем компания даже не посчитала нужным известить об этом профсоюзы.



Проблема заключается в том, что в доменно-конвертерном переделе занято около половины из 3,5 тыс. сотрудников предприятия. А его превращение из меткомбината в мини-завод приведет к сокращению большого числа рабочих мест. Кроме того, профсоюз в своем заявлении делает упор на то, что сталь, выплавляемая в ЭДП, отличается худшими качеством, чем полученная из первородного сырья. Поэтому перепрофилирование лишит Port Talbot возможности производить ряд высококачественных марок стали.



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