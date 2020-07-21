Драйверы ценового ралли на железную руду начинают смягчаться Спотовые цены на железную руду в КНР вблизи самых высоких уровней за год, но ее звездные показатели начинают выглядеть натянутыми, поскольку некоторые из драйверов ралли начинают смягчаться, сообщает Reuters.



По данным Argus, спотовые цены на руду с Fe 62% в прошлую пятницу были на уровне 112,15 долл. за тонну, по сравнению со 112,40 долл. за тонну днем ранее, что было самым высоким с августа прошлого года.



Спотовая цена выросла на 23% с конца прошлого года и на удивительные 41% с минимума этого года в 79,60 долл. за тонну, достигнутого 23 марта в разгар опасений по поводу распространения нового коронавируса в Китае.



Высокие показатели железной руды в условиях разворачивающейся глобальной рецессии были в значительной степени основаны на двух факторах, а именно, на сильном производстве стали в Китае, поскольку Пекин работает над стимулированием восстановления экономики, и на опасениях сокращения поставок со стороны второго по величине экспортера Бразилии, наиболее пострадавшей от пандемии.



Обе эти причины были вескими для поддержки сильного роста цен, наблюдавшегося в предыдущие несколько месяцев, но вопрос в том, достаточно ли они сильны, чтобы оправдать дальнейший рост.



Так, например, в июне из бразильских портов было отправлено 29,4 млн. тонн железной руды в КНР, по сравнению с 24,6 млн. тонн в мае и чуть ниже 30,5 млн. тонн в июне 2019 года. Бразилия экспортирует больше железной руды каждый месяц с января, и по прогнозам, июль может увеличиться по сравнению с июньскими объемами.



Средний объем экспорта за последние шесть месяцев 2019 года составлял 30,9 млн. тонн в месяц, что означает, что Бразилия в настоящее время близка к уровню, который можно рассматривать как ее недавний обычный уровень поставок.



Также сильны поставки руды в Китай и из Австралии. В июне они составили 83.1 млн. тонн, что выше майских показателей в 77.1 млн. тонн. Восстанавливается экспорт железной руды и из Южной Африки. Все эти данные говорят о том, что цены могут снизиться из-за роста поставок.



Другой фактором оказавшим влияние нарынок железной руды был высокий спрос со стороны Китая. Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, суточный объем производства стали в июне достиг рекордного уровня в 3,05 млн тонн по сравнению с 2,98 млн тонн в мае.



Но есть причины проявлять осторожность в отношении производства и спроса на сталь в ближайшие месяцы, поскольку основной риск заключается в сокращении прибыли на китайских заводах. Так,по данным Mysteel, прибыль в прошлом месяце у стальных компаний сократилась, а маржа основной арматуры упала на 163 юаня (23,29 долл.) за тонну до всего лишь 92 юаня.



Другим фактором являются запасы железной руды в китайских портах. Данные консалтинговой компании Steelhome показывают, что запасы выросли с 44-месячного минимума в 107,8 млн тонн за неделю до 12 июня до 109,7 млн тонн к 3 июля.



МинПром



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