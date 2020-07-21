ЕС согласовал бюджет восстановления экономики от коронавируса

Страны Евросоюза согласовали бюджет и план восстановления экономики от коронавируса по итогам саммита в Брюсселе. Бюджет составит 1,074 трлн евро, а фонд восстановления — 750 млрд евро, пишет газета "Коммерсант".
"У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 трлн евро и планом восстановления в 750 млрд евро. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее",— написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес.
Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что бюджет впервые привязан к климатическим задачам. "Впервые в истории происходит так, что бюджет напрямую привязан к задачам по климату, — сказал он, добавив, что "достигнутое соглашение — это намного больше, чем деньги" — Это про рабочие места, здоровье и благополучие европейцев".
Напомним, прошлые дни саммита заканчивались для стран ЕС безрезультатно. Канцлер Германии Ангела Меркель допускала, что лидеры ЕС не достигнут соглашения.
Саммит стартовал в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Встреча впервые за несколько недель проходила очно, а не онлайн. Главной темой встречи стали финансовые вопросы.