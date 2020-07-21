Провал голосования за реструктуризацию зеленых тарифов обернется для Украины потерей 1 млрд грн в месяц Провал голосования за законопроект № 3658 о реструктуризации зеленых тарифов приведет к тому, что украинское государство ежемесячно будет терять по 1 млрд грн. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.



"Ужасающее последствие провала закона – это усиление энергокризиса. И это ощутит на себе каждый человек. Если законопроект № 3658 не будет принят, уже спустя месяц потери бюджета составят более 1 млрд. грн", - сказала она.



Нардеп также обратила внимание на то, что на кону стоит инвестиционный имидж Украины, как страны, в которую можно вкладывать деньги. Она напомнила, что ранее более 600 инвесторов, большинство из которых – иностранные, поверили Украине и вложили в развитие зеленой энергетики около 8 млрд. евро. И это даже несмотря на военные действия, которые все еще продолжаются в стране.



В.Гриб подчеркнула, что принятия законопроекта № 3658 очень ждут Кабмин и предприятия зеленой энергетики. "Долгие месяцы чиновники и инвесторы встречались, чтобы найти компромисс. И все-таки нашли - месяц назад. Подписали Меморандум, который и лег в основу законопроекта. Теперь закон должен стать дорожной картой и для правительства, и для сотен людей, которые вложили деньги в ветровую и солнечную энергетику Украины", - сказала она.



Но в парламенте нашлись силы, препятствующие принятию правительственного законопроекта. "За последние несколько дней они подали больше тысячи правок в законопроект. Предполагая, что ВРУ просто физически не успеет их рассмотреть до окончания работы. Показательно, что среди авторов правок - народные депутаты, которые в свое время протащили через парламент скандальные изменения к закону об атомной энергии. После этого стало возможным импортировать электроэнергию из РФ", - напомнила В.Гриб.



В то же время В.Гриб выразила уверенность, что будущее за зеленой энергетикой, и это будущее украинский парламент должен защитить. "Тем более, что в прошлом году "зеленка" принесла в бюджет около 20 млрд. грн налоговых отчислений. Больше, чем другие виды энергетики. Таким образом, спасение зеленой энергетики – вопрос экономической безопасности Украины", - резюмировала она.



МинПром





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