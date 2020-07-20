Турция хочет добывать нефть и газ в Черном море Первое турецкое нефтегазовое буровое судно Fatih приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.



Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.



"Мы будем обыскивать каждый квадратный метр наших морей для энергетической независимости Турции. Если они там есть (нефть и газ, - ред.), мы обязательно найдем", - заявил Ф.Донмез.



26 июня Fatih отправился на буровую миссию в регионе из северного турецкого города Трабзон после завершения монтажных работ.



Для того чтобы судно смогло проследовать под подвесными мостами, на Босфоре пришлось демонтировать буровую вышку, и смонтировать обратно в порту Трабзон.



Зона Tuna-1 расположена у устья дунайского блока на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.



Ранее турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило исследования в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в блоке Дуная в турецких морских водах западного Черного моря. Румыния и Болгария уже много лет добывают нефть и газ на Дунайском блоке.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



