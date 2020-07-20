Chevron покупает конкурента за 5 млрд долл. Chevron Corp, одна из крупнейших нефтяных компаний США, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Noble Energy Inc. за 5 млрд долл., сообщается в совместном пресс-релизе компаний.



Это станет крупнейшей сделкой в нефтяной отрасли с начала пандемии коронавируса, отмечает The Wall Street Journal.



По условиям соглашения, акционеры Noble Energy за каждую имеющуюся у них ценную бумагу получат по 0,1191 акции Chevron. Исходя из котировок на закрытие рынка в пятницу, это предложение оценивает бумаги Noble Energy в 10,38 долл., что представляет собой премию примерно в 7,6%. С учетом долга Noble Energy сделка оценивается в 13 млрд долл.



После закрытия сделки акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.



"Наши сильные балансовые показатели и финансовая дисциплина дают нам гибкость для покупки качественных активов в эти трудные времена, - заявил глава Chevron Майкл Уирт. - Это экономически выгодная возможность для Chevron приобрести дополнительные доказанные запасы и ресурсы".



Покупка Noble Energy позволит расширить присутствие Chevron в Пермском бассейне. Она также увеличит доказанные запасы нефти и газа компании примерно на 18%, исходя из данных на конец 2019 года.



Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2020 года.



Котировки акций Noble Energy в ходе предварительных торгов в понедельник подскочили более чем на 12%. Акции Chevron меняются незначительно.



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