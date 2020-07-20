За угольную отрасль будут отвечать два замминистра Заместители министра энергетики Украины Максим Немчинов и Александр Зорин будут отвечать за реформирование и управление угольной отраслью. Об этом сообщила глава министерства Ольга Буславец, передает Интерфакс-Украина.



"Один из заместителей отвечает за операционную деятельность, деятельность второго будет направлена на реформирование отрасли", - сказала она в ходе заседания профильного комитета Верховной Рады в понедельник.



По словам О.Буславец, представители министерства в ближайшее время посетят шахты для оценки их работы, перспективности в части запасов и себестоимости, разработки планов по среднесрочной добыче угля.



Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 15 июля назначил заместителями министра энергетики Александра Зорина и Максима Немчинова.



М.Немчинов с октября 2019 года по июнь 2020 года возглавлял госпредприятие "Укрхимтрансаммиак".



Ранее М.Немчинов занимал должность государственного секретаря в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Также он работал начальником отдела по вопросам экономических реформ в министерстве.



А.Зорин – пенсионер, до последнего времени возглавлял госпредприятие "Мирноградуголь". В 2016-2018 годах руководил ГП "Волыньуголь".



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