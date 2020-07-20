Китай подозревают в намерении обвалить мировые цены на нефть Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.



По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.



Около 1 млн баррелей отправились к покупателям, которые, как правило, приобретают энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке.



Как отмечает агентство, Китай не планировал стать региональным поставщиком нефти. Запуск торговли фьючерсами через Шанхайскую международную энергетическую биржу был нужен для популяризации юаня. Продажа нефти крупнейшим в мире импортером указывает на крайнюю хрупкость восстановления спроса на энергоносители, пишет Bloomberg.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



