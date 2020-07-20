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Китай подозревают в намерении обвалить мировые цены на нефть

20.07.20 15:12
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Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.

Около 1 млн баррелей отправились к покупателям, которые, как правило, приобретают энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке.

Как отмечает агентство, Китай не планировал стать региональным поставщиком нефти. Запуск торговли фьючерсами через Шанхайскую международную энергетическую биржу был нужен для популяризации юаня. Продажа нефти крупнейшим в мире импортером указывает на крайнюю хрупкость восстановления спроса на энергоносители, пишет Bloomberg.

МинПром

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