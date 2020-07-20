ММК реконструировал стан горячей прокатки

В листопрокатном цехе №4 Магнитогорского металлургического комбината после реконструкции ввели в работу стан "2500" горячей прокатки.
Реализация проекта позволит расширить размерный и марочный сортамент стана, производить новые трубные марки сталей класса прочности К52-К60, Magstrong S550MC, S600MC, S700MC, AGRO22, AGRO23, значительно повысить качество выпускаемой продукции и нарастить производственную мощность агрегата до 5,2 млн. тонн металлопроката в год.
"Обновлённый стан "2500" оснащён самыми современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Изменён оборотный цикл водоснабжения, построен дополнительный цикл водоснабжения для печей, главных приводов черновой и чистовой групп. Демонтирована часть старых производственных помещений, вместо которых построены новые современные пролёты. Первый запуск непрерывного широкополосного стана "2500" горячей прокатки состоялся в декабре 1960 года, с тех пор различные участки стана неоднократно реконструировали. Масштабная реконструкция в условиях действующего производства началась в 2007 году", - сообщает управление информации и общественных связей ММК.