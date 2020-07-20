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Украинские аграрии сократили объемы производства

20.07.20 12:59
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Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2020 года ускорилось до 18,7% с 2% по итогам первых пяти месяцев 2019 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики (Госстат).

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий связывает снижение показателей производства с рядом причин.

"Прежде всего, это неблагоприятные погодные условия в этом году. Дожди и наводнения в западной части Украины, и в то же время длительная засуха на юге уничтожили часть урожаев. К тому же, условия не способствовали своевременному сбору сельскохозяйственной продукции. Значительное влияние на показатели имеет длительная тенденция к спаду животноводства в Украине", - пояснил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным Госстата, производство продукции растениеводства в первом полугодии 2020 снизилось до 56,8%, животноводства – до 2,2% по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Как сообщалось, в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1% после скачка на 8,1% в 2018 году и спада на 2,2% в 2017 году.

МинПром

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