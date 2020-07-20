Японская экономика в худшей рецессии со времен войны Японский экспорт в июне зафиксировал снижение четвертый месяц подряд, свидетельствуя о том, что коронавирус поверг экономику в самую тяжелую рецессию со времен Второй мировой войны, передает Reuters.



Объем японских поставок в США снова сократился почти вдвое из-за падения спроса на автомобили и автозапчасти, а экспорт в Китай остался слабым, указывая на отсутствие сильного двигателя роста для мировой экономики.



Данные Министерства финансов в понедельник показали, что японский экспорт в июне упал на 26,2% по сравнению с прошлым годом, что превысило прогнозы аналитиков, опрошенных Рейтер, которые ожидали снижения на 24,9%. Снижение немного замедлилось по сравнению с предыдущим месяцем (28,3% - худший показатель с сентября 2009 года).



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