Японская экономика в худшей рецессии со времен войны

Японский экспорт в июне зафиксировал снижение четвертый месяц подряд, свидетельствуя о том, что коронавирус поверг экономику в самую тяжелую рецессию со времен Второй мировой войны, передает Reuters.
Объем японских поставок в США снова сократился почти вдвое из-за падения спроса на автомобили и автозапчасти, а экспорт в Китай остался слабым, указывая на отсутствие сильного двигателя роста для мировой экономики.
Данные Министерства финансов в понедельник показали, что японский экспорт в июне упал на 26,2% по сравнению с прошлым годом, что превысило прогнозы аналитиков, опрошенных Рейтер, которые ожидали снижения на 24,9%. Снижение немного замедлилось по сравнению с предыдущим месяцем (28,3% - худший показатель с сентября 2009 года).