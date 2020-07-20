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Авария парализовала одну из основных ж/д магистралей для отечественного ГМК

20.07.20 10:47
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Сегодня ближе к утру на перегоне Верхнеднепровск-Воскобойня несколько вагонов грузового поезда сошли с рельс из-за развала груза, сообщает телеграм-канал ТрансМиссия.

Как сообщается, в развалившийся груз въехал встречный грузовой поезд, который также сошел с рельсов.

В результате аварии парализована одна из основных магистралей для отечественного горно-металлургического комплекса. По линии Верхнеднепровск-Воскобойня проходит весь грузопоток из Днепра и Кривого Рога в черноморские порты, а по "встречным" маршрутам на меткомбинаты региона доставляется сырьё и уголь для работы.

"По фото видно, что главная причина происшествия – это физический износ вагонов, в которых везли груз. И по-хорошему, здесь надо ставить вопрос о полном выводе с работы всего подвижного состава, который отработал свой нормативный срок. Иначе - новых подобных аварий на железной дороге не избежать", - говорится в сообщении.

МинПром

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