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По итогам года мировой спрос на алюминий снизится на 5,4%

20.07.20 09:23
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Согласно оценке International Aluminium Institute, в 2020 году мировой спрос на первичный алюминий сократится по сравнению с 2019 годом на 5,4%. В среднесрочной перспективе ожидается рост спроса - за счёт инвестиций в социальную инфраструктуру, жилищное строительство и автомобилестроение, сообщает S P Global Platts.

Объёмы производства первичного алюминия, как ожидается, немного вырастут. Итог 2019 года составил 63,7 млн. тонн. Результаты работы с января по конец мая 2020 года свидетельствуют о том, что в результате пандемии глобального сокращения производства в целом не наблюдается, а фактически наблюдается небольшой рост, говорят в IAI.

Прирост показали северная Америка, страны Персидского залива и Китай. Сокращение наблюдалось в Африке, южной Америке, странах Азии (без учёта КНР) и западной Европе. По данным IAI, мировой объём производства первичного алюминия за январь 2020 вырос на 0,4% в годовом исчислении, на 4,4% - в феврале, на 1,3% - в марте, на 0,6% - в апреле и на 0,7% - в мае.

Годовой рост на рынке алюминия в средне- и долгосрочной перспективе оценивается в диапазоне 2-4%. Ожидается, что потребность в алюминии к 2040 году увеличится до 150 млн. тонн (включая переработанные материалы) по сравнению с 90 млн. тонн в настоящее время.

МинПром

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