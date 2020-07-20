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Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник

20.07.20 09:18 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство горнодобывающей промышленности Замбии отвергло предложение транснациональной корпорации Glencore о временном закрытии медного рудника Mopani Copper Mines (MCM) из-за низких цен на медь и негативного воздействия эпидемии коронавируса на мировой рынок.

Glencore приостановила работу Mopani в начале апреля, но месяц спустя функционирование предприятия возобновилось по требованию правительства Замбии, которое опасается потери большого количества рабочих мест. 

Как заявляет руководство Mopani, в нынешних условиях оптимальным будет приостановить производство, чтобы сохранить ценность компании и перспективы ее роста в будущем. Однако министр горнодобывающей промышленности Замбии Ричард Мусуква вместо этого советует компании снизить численность иностранных сотрудников и заняться снижением непомерно высоких затрат. 

В 2018 г. на MCM было получено 119 тыс. т меди. На предприятии и его смежниках занято около 11 тыс. человек. Glencore принадлежит 73,1% акций компании, ее акционерами также являются канадская First Quantum Minerals и замбийская государственная холдинговая компания ZCCM-IH. 

Текущая обстановка на мировом и российском рынке меди станет одной из тем на конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», которая состоится 1-2 октября в Екатеринбурге.

МинПром

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