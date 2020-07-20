Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Вьетнамские металлурги ухудшили результаты в июне

20.07.20 09:14 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Как сообщает Vietnam Steel Association (VSA), производство стальной продукции в июне составило 1,96 млн. т, что на 6,2% уступает маю и на 5,9% июню прошлого года.Внутренние продажи при этом сократились на 6,1% по сравнению с июнем 2019 г. до 1,80 млн. т. Спад по сравнению с маем составил 7,2%. 

По оценкам вьетнамских специалистов, одной из основных причин спада стало ухудшение внешней конъюнктуры. Из-за экономического кризиса уменьшился спрос на вьетнамские товары за рубежом. Это затронуло и стальную продукцию. В июне вьетнамские металлурги отправили за рубеж 300,4 тыс. т, что на 21,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 14,5% меньше, чем в мае. 

Вьетнамские компании все чаще попадают под санкции за рубежом. Так, в Турции в конце июня было начато антидемпинговое расследование по импорту вьетнамских труб из нержавеющей стали. А в Австралии в середине июля местные антидемпинговые органы заинтересовались импортом проката с алюмоцинковым покрытием из Вьетнама, Тайваня и Южной Кореи. Кроме того, вьетнамских производителей обвиняют в получении незаконных экспортных субсидий.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:27
В 2019 году украинцы были богаче, чем в 2018
09:23
По итогам года мировой спрос на алюминий снизится на 5,4%
09:18
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
09:12
По итогам года в Украине упадет выплавка стали
09:08
ArcelorMittal возвращает в строй доменную печь во Франции
08:51
Из 13 захваченных пиратами моряков – 6 украинцев
08:21
На саммите ЕС предложили компромиссный вариант выхода из кризиса
08:08
ЕС может оспорить инициативы Украины по локализации – юрист
17.07.20
17:46
21 июля Рада соберется на внеочередное заседание
17:31
Депутаты приняли закон об оборонных закупках
17:12
В Борисполе появится грузовой терминал
16:52
Производство сельхозпродукции в Украине упало почти на 20%
16:27
Министра финансов обвинили в срыве реформы таможни
15:44
Укрметаллургпром обратился в правоохранительные органы по поводу коррупционных схем на УЗ
15:31
Назначение нового главы НБУ подстегнуло рост стоимости евробондов Украины
15:09
Энергоатом снизил производство электроэнергии на 8%
14:49
Экологический налог должен работать на защиту экологии
14:29
Гайдук проиграл Таруте и Мкртчану суд в Лондоне
14:08
Срыв договоренностей между Кабмином и зелеными энергетиками грозит Украиане серьезными неприятностями
13:58
Австрия выступила против США в вопросе санкций по Северному потоку-2
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!