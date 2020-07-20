ArcelorMittal возвращает в строй доменную печь во Франции

Корпорация ArcelorMittal сообщила о намерении возобновить выплавку чугуна на доменной печи № 3 металлургического комбината Dunkerque на севере Франции. Агрегат должен вернуться в строй в августе, но конкретная дата еще не определена.

ArcelorMittal остановила две доменные печи мощностью по 3 млн. т чугуна на комбинате Dunkerque в марте и апреле текущего года из-за падения спроса на стальную продукцию, вызванного эпидемией коронавируса и экономическим кризисом. Сейчас на предприятии работает только одна доменная печь на 1 млн. т в год.

Как отмечают участники рынка, потребление стальной продукции в Западной Европе постепенно растет. Благодаря этому ArcelorMittal отложила намеченную на июнь остановку доменной печи на втором своем французском меткомбинате Fos-sur-Mer. Компания не сообщает, будет ли она теперь вообще выводить ее из эксплуатации.

Тем временем, в США на комбинате Burns Harbor в штате Индиана, также принадлежащем ArcelorMittal, произошла крупная авария, выведшая из строя одну из доменных печей производительностью 2,5 млн. т в год. Компания пока не сообщает, сколько времени займет ремонт.



МинПром

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