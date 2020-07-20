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До принятия закона об игорном бизнесе надо было спросить народ – вице-спикер

20.07.20 10:59 , 112 Украина
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Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк считает решение о легализации игорного бизнеса в Украине поспешным. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

"Чего его (закон, – ред.) так быстро надо было принимать – это вообще загадка большая... Что касается азартных игр? Я не уверена и точно думаю, что это не связано с финансированием местных выборов. Потому что то, что заложено в законе об азартных играх, кстати, текста которого тоже полностью не видно, надо будет его точно прочитать, но тем не менее там есть переходный период в два года, когда создается специальный наблюдательный совет, который будет наблюдать за тем, как ведутся, и эффективно контролировать, как, например, ведется онлайн-казино, казино, которые должны открыться, игровые автоматы, букмекерство, онлайн-покер и так далее. То есть создается огромная на центральном уровне структура, которая должна следить за этими процессами", – заявила Е.Кондратюк.

По мнению вице-спикера, сначала необходимо было спросить общественное мнение.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине.

МинПром

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