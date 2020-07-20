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Половина доходов всего населения мира находится в руках 26 человек

20.07.20 10:39 , УНИАН
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В настоящее время более 70% людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни. 26 самых богатых людей в мире обладают совокупным богатством, которое эквивалентно доходам половины мирового населения.

Как сообщается на сайте ООН, такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с лекцией, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

По словам лидера ООН, международное сообщество должно устранить причины возникновения неравенства на планете, прежде чем неравенство разрушит мировую экономику и приведет к окончательному расслоению общества.

По мнению генсека, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.

Согласно данным, которые Антониу Гутерриш привел в своей речи, в период с 1980 по 2016 год на один процент самых богатых людей мира приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов. Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего три процента.

При этом глава ООН подчеркнул, что качество жизни людей сегодня также зависит от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов. Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, которые возникают непосредственно в момент их рождения.

МинПром


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