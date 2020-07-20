Украине стоит отказаться от электросетей времен СССР Украине нужно отказаться от советской энергоинфраструктуры. Реформирование и модернизация системы энергоснабжения позволит стране обеспечить прочную независимость от России.



Об этом заявил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, экономист Владислав Иноземцев.



Развитие украинской экономики, по мнению В.Иноземцева, является "историей успеха в неспокойное время". Он напомнил, что, несмотря на российское вторжение в 2014 году, Украина "в последние годы по большинству показателей развития добилась удивительных успехов".



Начиная с 2014 года страна перестала зависеть от импорта российского газа, стабилизировала национальную валюту, а объем золотовалютных резервов в июле 2020 года вырос до восьмилетнего максимума и составляет 28,5 млрд долл., напомнил В.Иноземцев.



Кроме того, в январе 2020-го доходность долларовых и номинированных в евро облигаций снизилась до рекордного уровня, отметил он.



Однако страна до сих пор не решила проблему с устаревшей инфраструктурой, так как на протяжении "всего постсоветского периода украинские электросети модернизировались или ремонтировались недостаточно", считает В.Иноземцев.



"Возраст примерно 64 высоковольтных электросетей составляет 40 и более лет, а потери в сетях достигают 10% всего производимого в стране объема электроэнергии", - написал эксперт.



По его мнению, для развития и процветания отрасли нужно менять ценообразование тарифов на распределение электроэнергии. Механизмом, который может обеспечить постепенное улучшение состояния электросетей, он называет переход на стимулирующий RAB-тариф, внедренный с конца 1990-х по 2004 год в европейских странах, а также в Грузии.



"Система стимулирующего ценообразования позволила бы электрораспределительным компаниям получать столь необходимую им прибыль и направлять ее как на ремонт и модернизацию, так и на строительство отсутствующих в настоящее время в Украине "умных" электросетей", - добавил В.Иноземцев.



Система RAB-тарифов предусматривает выплату владельцам компаний доходов, привязанных к средней стоимости капитала в стране (показатель WACC). Однако, отмечает эксперт, чтобы она была эффективной, "владельцы текущих активов должны получать компенсацию с той же скоростью, что и потенциальные инвесторы", чтобы не было диспропорции в финансировании, которое направляют на расширение сетей, так как обслуживание является таким же, если не более важным.



Предлагаемая украинским регулятором ставка на новые активы значительно ниже WACC, не говоря уже о старых активах, владельцам которых предлагается ставка 1% в год, отметил В.Иноземцев. При этом он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, к 2030 году на модернизацию электросети в Украине потребуется до 12,5 млрд долл.



"Если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу, основой которой является справедливый и прозрачный RAB-тариф", - подытожил В.Иноземцев.



МинПром



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