Госсекретарь США пригрозил компаниям-партнерам Северного потока-2

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обратился к компаниям-партнерам российского проекта "Северный поток-2". Госсекретарь США пригрозил компаниям последствиями.



Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.



М.Помпео призвал компании, поддерживающие строительство российского газопровода "Северный поток-2", прекратить сотрудничать и помогать проекту.



"Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил он.



Отметим, цель газопровода "Северный поток-2" - объединить Германию и Россию через Балтийское море. Киев выступает против этого проекта, ведь после запуска этого газопровода Россия может прекратить транзитную транспортировку газа через Украину в Европу. Транзит газа ежегодно приносит в украинский бюджет около 3 млрд гривен.



В прошлом году США ввели санкции против "Северного потока-2", которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. Но Россия намерена завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.



Напомним, новые санкции против "Северного потока-2" М.Помпео анансировал на прошлой неделе; меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.



О том, что США ограничивают право Европы решать, где и как получать энергию, заявил министр иностранных дел Германии в ответ на анонс новых санкций против "Северного потока-2".



МинПром





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