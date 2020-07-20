Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Госсекретарь США пригрозил компаниям-партнерам Северного потока-2

20.07.20 09:50 , РБК Украина
печать
размер текста:

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обратился к компаниям-партнерам российского проекта "Северный поток-2". Госсекретарь США пригрозил компаниям последствиями.

Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.

М.Помпео призвал компании, поддерживающие строительство российского газопровода "Северный поток-2", прекратить сотрудничать и помогать проекту.

"Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил он.

Отметим, цель газопровода "Северный поток-2" - объединить Германию и Россию через Балтийское море. Киев выступает против этого проекта, ведь после запуска этого газопровода Россия может прекратить транзитную транспортировку газа через Украину в Европу. Транзит газа ежегодно приносит в украинский бюджет около 3 млрд гривен.

В прошлом году США ввели санкции против "Северного потока-2", которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. Но Россия намерена завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.

Напомним, новые санкции против "Северного потока-2" М.Помпео анансировал на прошлой неделе; меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.

О том, что США ограничивают право Европы решать, где и как получать энергию, заявил министр иностранных дел Германии в ответ на анонс новых санкций против "Северного потока-2".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:08
21 июля Рада рассмотрит законопроект о реструктуризации зеленых тарифов
10:59
До принятия закона об игорном бизнесе надо было спросить народ – вице-спикер
10:47
Авария парализовала одну из основных ж/д магистралей для отечественного ГМК
10:39
Половина доходов всего населения мира находится в руках 26 человек
10:21
Продажи автомобилей в Европе упали на 22%
10:18
Glencore поставит бразильской CSN 4 млн тонн железной руды
10:07
Украине стоит отказаться от электросетей времен СССР
09:27
В 2019 году украинцы были богаче, чем в 2018
09:23
По итогам года мировой спрос на алюминий снизится на 5,4%
09:18
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
09:14
Вьетнамские металлурги ухудшили результаты в июне
09:12
По итогам года в Украине упадет выплавка стали
09:08
ArcelorMittal возвращает в строй доменную печь во Франции
08:51
Из 13 захваченных пиратами моряков – 6 украинцев
08:21
На саммите ЕС предложили компромиссный вариант выхода из кризиса
08:08
ЕС может оспорить инициативы Украины по локализации – юрист
17.07.20
17:46
21 июля Рада соберется на внеочередное заседание
17:31
Депутаты приняли закон об оборонных закупках
17:12
В Борисполе появится грузовой терминал
16:52
Производство сельхозпродукции в Украине упало почти на 20%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!