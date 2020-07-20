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По итогам года в Украине упадет выплавка стали

20.07.20 09:12 , Интерфакс-Украина
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Металлургические предприятия Украины по итогам 2020 года, как ожидается, сократят выплавку стали на 3% по сравнению с 2019 годом - до 20,318 млн тонн.

Об этом сообщается в справочных документах Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, выпуск общего проката сократится на 0,3% - до 18,155 млн тонн, выплавка чугуна сохранится на уровне предыдущего года - 20,065 млн тонн.

Прогноз основан на производственных показателях января-июня текущего года, обобщенных объединением "Укрметаллургпром", уточнили в министерстве.

При этом источник агентства добавил, что при сохранении существующих тенденций поставки металлолома на метпредприятия в 2020 году снизятся на 12% - до 2,631 млн тонн.

Выпуск труб в текущем году может упасть на 20% - до 820 тыс. тонн, кокса снизится на 4% - до 9,673 млн тонн, огнеупоров на 14%, до 216 тыс. тонн.

Как сообщал "Укрметаллургпром", в январе-июне произведено кокса валового (6% влажн.) - 4,810 млн тонн (92,7% от 6 месяцев 2019 года), чугуна - 9,977 млн тонн (97,4%), стали - 10,104 млн тонн (92,4%), проката - 9,028 млн тонн (95,3%), трубной продукции - 410 тыс. тонн (70,6%).

Метпредприятия Украины по итогам 2019 года сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,843 млн тонн, выпуск общего проката - также на 1%, до 18,214 млн тонн, выплавка упала чугуна - на 2%, до 20,056 млн тонн, кокса валового на 7,1%, до 10,06 млн тонн, трубной продукции - на 8,8%, до 1,005 млн тонн.

МинПром

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