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21 июля Рада рассмотрит законопроект о реструктуризации зеленых тарифов
20.07.20 11:08 , Интерфакс-Украина
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Верховная Рада после несостоявшегося на заседании 17 июля рассмотрения во втором чтении законопроекта №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" внесла его в повестку дня внеочередного заседания 21 июля.
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