ЕС может оспорить инициативы Украины по локализации – юрист У зарубежных торговых партнеров Украины есть юридические основания для обращения в арбитраж ВТО в случае принятии закона о локализации в машиностроении, поэтому законопроект необходимо доработать, чтобы им сложно было в рамках арбитража доказывать нарушения принципа недискриминации или национального режима, считает партнер юридической компании "Ильяшев и партнеры" Алена Омельченко.



"В настоящее время стоит ожидать, что страны ЕС, которым мы предоставили свободный доступ к рынку госзакупок на недискриминационной основе или с учетом нацрежима, будут за этот доступ бороться. Поэтому мы ожидаемо получим возражение в первую очередь от ЕС, потому что они с нами заключили Соглашение об ассоциации, которое предусматривает постепенное открытие рынка госзакупок, и следующий шаг как раз осенью этого года. Поэтому стоит ожидать от ЕС попытки оспорить действия Украины", - отметила А.Омельченко в ходе "круглого стола" по локализации в машиностроении.



По ее мнению, ЕС может оспорить действия Украины в рамках процедуры урегулирования споров (как, например, по лесу-кругляку) или в ВТО.



"Тут важно, чтобы Украина услышала своего торгового партнера и пошла с ним на переговоры, чтобы найти приемлемый механизм, но в случае обращения в арбитраж тоже есть работающие инструментарии, которые позволят затягивать арбитражное рассмотрение, и как минимум лет 5 инициатива будет работать", - отметила она.



Вместе с тем А.Омельченко напомнила, что помимо ЕС есть еще 21 страна, в первую очередь Китай или Австралия, которые также могут оспаривать действия Украины в арбитраже ВТО. Однако тут тоже есть проблемы с органами урегулирования споров и процедура также может затянуться.



"Но я считаю инициативу о локализации хорошей - своего производителя надо защищать", - резюмировала юрист.



В свою очередь финансовый директор Крюковского вагоностроительного завода Игорь Манаенков отметил, что украинскому производителю практически не удается выйти на зарубежные тендеры.



"Мы могли бы участвовать в нескольких тендерах, но и в Европе, и других странах есть условия, которые исключают нас из списка участников. Например, мы хотели с японской компанией Itochu, с которой поставляли вагоны метро в Киев, выйти на рынок Варшавы, там 130 вагонов метрополитена, но в условиях указан обязательный опыт поставок в страны ЕС. Или тендер в Индии на вагоны метро – говорят, стройте завод и участвуйте. Иран – после того, как мы поставили им 5 тыс. грузовых вагонов, - они говорят: "Все, тема закрыта, стройте завод и участвуйте". Выходим в Египет – там 300 пассажирских вагонов (в тендере – ИФ), но нужны 300 млн грн гарантии – для нас сумма неподъемная", - рассказал И.Манаенков.



Как сообщалось, 15 июля парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации №3739. Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением на 15% с 2024 года..



МинПром



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