Назначение нового главы НБУ подстегнуло рост стоимости евробондов Украины По состоянию на 13:30 (по Киеву) 17 июля украинские евробонды подорожали в среднем на 0,5 - 0,8% в зависимости от сроков погашения. Об этом сообщает издание "Украинский капитал" со ссылкой на участников рынка.



Отмечается, что с тех пор, как стало известно о назначении нового главы НБУ, доходность еврооблигаций Украины с погашением в 2023 году снизилась до 5,94%, а накануне доходность бумаг достигала 6,6%.



"Аналогичная динамика наблюдается и по евробондам с погашением в 2025 году, доходность которых упала до 6,76%, тогда как накануне она превысила 7,4%", - говорится в сообщении.



В то же время доходность евробондов с погашением в 2032 году упала с 7,9 до 7,4.



Участники рынка, которых опросило издание, объяснили такую ​​динамику несколькими факторами.



В частности, сейчас в целом на цену украинских бумаг влияет общемировая ситуация на рынке.



Кроме этого, рынок получил "понятного" главу НБУ, от которого не следует ожидать сюрпризов, и который понимает интересы инвесторов.



Как известьно, Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.



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