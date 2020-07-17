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Энергоатом снизил производство электроэнергии на 8%

17.07.20 15:09 , Интерфакс Украина
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Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2020 года сократилось на 7,7% (на 3,27 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 39,5 млрд кВт-ч. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию "Энергоатома".

Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 2,4%.

Электростанции госпредприятия за этот период отпустили 36,96 млрд кВт-ч против 40,26 млрд кВт-ч в январе-июне 2019 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,8%, что на 0,2 п.п. больше января-июня 2019 года.

Недопроизводство электроэнергии из-за балансовых ограничений и отсутствия спроса за указанный период составило 5,29 млрд кВт-ч, тогда как за первое полугодие прошлого года – 0,12 млрд кВт-ч.

Объем освоения капитальных вложений составил 3,45 млрд грн против 4,63 млрд грн в январе-июне 2019 года, финансирование капитальных вложений – 3,58 млрд грн против 8,03 млрд грн.

По итогам первого полугодия НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, расчеты по страхованию составили 1,55 млрд грн.

МинПром

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