Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экологический налог должен работать на защиту экологии

17.07.20 14:49
печать
размер текста:

После зачисления в какой-либо бюджет экологический налог практически теряет свое целевое назначение. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что по итогам 2019 года украинские предприятия заплатили в бюджеты всех уровней 3,9 млрд. грн экологического налога. Это на 40% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 2,2 млрд. грн (55%) пополнили местные бюджеты, а 1,7 млрд. грн – государственный.

"Попадая в местный бюджет, экологический налог оказывается в специальном фонде. В теории деньги из этого фонда могут тратиться только на защиту окружающей среды. В реальности местные власти за счет поступлений от эконалога финансируют мероприятия, далекие от экологии. С государственным бюджетом дела обстоят еще хуже. Около 72% поступлений от эконалога оказываются в общем фонде и там "растворяются". Судите сами: на финансирование госпрограммы "Осуществление природоохранных мероприятий" в 2019 году было потрачено всего 480 млн. грн или около 12,3% всех поступлений от эконалога в госбюджет", - отметил народный депутат.

С.Магера выразил уверенность, что с экологией в Украине плохо не только потому, что предприятия-нарушители бесконтрольно загрязняют окружающую среду. Но и потому, что власти допускают нецелевое использование поступлений от эконалога. Кроме того, предприятия сегодня лишены фискальной мотивации проводить экологическую модернизацию. Одни лишь штрафы за нарушения без мотивации не работают, считает он.

"Мы с коллегами, народными депутатами, разработали и зарегистрировали законопроект № 2464 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения европейских принципов модернизации украинской промышленности". В случае его принятия, промышленные предприятия, которые честно и своевременно внедряют проекты по экологической модернизации, смогут получать налоговые преимущества", - сообщил народный депутат.

Он подчеркнул, что такие подходы сегодня применяются в ЕС. Кроме того, вместе с другим проектом закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения целевого использования экологического налога и внедрение европейских принципов модернизации украинской промышленности", законопроект № 2464 создает условия для исключительно целевого использования поступлений от эконалога в бюджетах всех уровней.

"Надеюсь, что в парламенте хватит конструктивно настроенных депутатов и законопроект № 2464 обретет статус закона. И тогда экологический налог в Украине впервые по-настоящему заработает на защиту окружающей среды", - резюмировал С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:44
Укрметаллургпром обратился в правоохранительные органы по поводу коррупционных схем на УЗ
15:31
Назначение нового главы НБУ подстегнуло рост стоимости евробондов Украины
15:09
Энергоатом снизил производство электроэнергии на 8%
14:29
Гайдук проиграл Таруте и Мкртчану суд в Лондоне
14:08
Срыв договоренностей между Кабмином и зелеными энергетиками грозит Украиане серьезными неприятностями
13:58
Австрия выступила против США в вопросе санкций по Северному потоку-2
13:49
Рада приняла закон о сокращении количества районов до 136
13:29
Гривна потеряла несколько позиций в Индексе Биг-Мака
13:15
В Украине начался рост экономики – министр
12:58
Турция потребует от США компенсации за неправомерные пошлины на экспорт стали
12:44
Рецессия в еврозоне может оказаться менее глубокой - ЕЦБ
12:35
У Нафтогаза появился новый директор дивизиона по разведке и добыче
12:19
Центрэнерго не хочет покупать уголь по формуле Роттердам+
12:05
За 6 месяцев 2020 года металлургия Донбасса принесла региону почти 80% поступлений валюты
11:58
Локализация это приглашение инвестировать в Украину - директор Зоря-Машпроект
11:43
Китай обновил суточный рекорд по выплавке стали
11:30
Коронавирус лишил горнодобытчиков почти 9 млрд долл.
11:09
Цены на нефть снижаются из-за неопределенности мирового спроса
10:55
В Брюсселе состоится первое очное за время пандемии заседание Евросовета
10:45
Журналисты раскрыли еще одну схему заработка на Центрэнерго
16.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!