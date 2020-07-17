Экологический налог должен работать на защиту экологии После зачисления в какой-либо бюджет экологический налог практически теряет свое целевое назначение. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что по итогам 2019 года украинские предприятия заплатили в бюджеты всех уровней 3,9 млрд. грн экологического налога. Это на 40% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 2,2 млрд. грн (55%) пополнили местные бюджеты, а 1,7 млрд. грн – государственный.



"Попадая в местный бюджет, экологический налог оказывается в специальном фонде. В теории деньги из этого фонда могут тратиться только на защиту окружающей среды. В реальности местные власти за счет поступлений от эконалога финансируют мероприятия, далекие от экологии. С государственным бюджетом дела обстоят еще хуже. Около 72% поступлений от эконалога оказываются в общем фонде и там "растворяются". Судите сами: на финансирование госпрограммы "Осуществление природоохранных мероприятий" в 2019 году было потрачено всего 480 млн. грн или около 12,3% всех поступлений от эконалога в госбюджет", - отметил народный депутат.



С.Магера выразил уверенность, что с экологией в Украине плохо не только потому, что предприятия-нарушители бесконтрольно загрязняют окружающую среду. Но и потому, что власти допускают нецелевое использование поступлений от эконалога. Кроме того, предприятия сегодня лишены фискальной мотивации проводить экологическую модернизацию. Одни лишь штрафы за нарушения без мотивации не работают, считает он.



"Мы с коллегами, народными депутатами, разработали и зарегистрировали законопроект № 2464 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения европейских принципов модернизации украинской промышленности". В случае его принятия, промышленные предприятия, которые честно и своевременно внедряют проекты по экологической модернизации, смогут получать налоговые преимущества", - сообщил народный депутат.



Он подчеркнул, что такие подходы сегодня применяются в ЕС. Кроме того, вместе с другим проектом закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения целевого использования экологического налога и внедрение европейских принципов модернизации украинской промышленности", законопроект № 2464 создает условия для исключительно целевого использования поступлений от эконалога в бюджетах всех уровней.



"Надеюсь, что в парламенте хватит конструктивно настроенных депутатов и законопроект № 2464 обретет статус закона. И тогда экологический налог в Украине впервые по-настоящему заработает на защиту окружающей среды", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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