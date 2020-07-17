Депутаты приняли закон об оборонных закупках Верховная Рада приняла закон "Об оборонных закупках". Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2398-д во втором чтении проголосовало 276 народных депутатов.



Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предусмотрены механизмы защиты отечественного производителя при закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения.



В том числе предусмотрена возможность корректировки цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий исполнения контрактов, применение критерия "стоимость жизненного цикла".



Также предложено повысить приоритет локализации производства на таможенной территории Украины путем увеличения удельного веса при предоставлении ценового предложения критерия локализации производства с 15 до 25%.



При этом закон предусматривает предоставление доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции.



Законос также предусматривается осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования и постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, соответствующим стандартам НАТО.



При этом заказчики смогут устанавливать дополнительные критерии отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности поставок (своевременное и надежное выполнение договора).



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