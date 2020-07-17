Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Депутаты приняли закон об оборонных закупках

17.07.20 17:31 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Верховная Рада приняла закон "Об оборонных закупках". Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2398-д во втором чтении проголосовало 276 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предусмотрены механизмы защиты отечественного производителя при закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения.

В том числе предусмотрена возможность корректировки цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий исполнения контрактов, применение критерия "стоимость жизненного цикла".

Также предложено повысить приоритет локализации производства на таможенной территории Украины путем увеличения удельного веса при предоставлении ценового предложения критерия локализации производства с 15 до 25%.

При этом закон предусматривает предоставление доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции.

Законос также предусматривается осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования и постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, соответствующим стандартам НАТО.

При этом заказчики смогут устанавливать дополнительные критерии отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности поставок (своевременное и надежное выполнение договора).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:12
В Борисполе появится грузовой терминал
16:52
Производство сельхозпродукции в Украине упало почти на 20%
16:27
Министра финансов обвинили в срыве реформы таможни
15:44
Укрметаллургпром обратился в правоохранительные органы по поводу коррупционных схем на УЗ
15:31
Назначение нового главы НБУ подстегнуло рост стоимости евробондов Украины
15:09
Энергоатом снизил производство электроэнергии на 8%
14:49
Экологический налог должен работать на защиту экологии
14:29
Гайдук проиграл Таруте и Мкртчану суд в Лондоне
14:08
Срыв договоренностей между Кабмином и зелеными энергетиками грозит Украиане серьезными неприятностями
13:58
Австрия выступила против США в вопросе санкций по Северному потоку-2
13:49
Рада приняла закон о сокращении количества районов до 136
13:29
Гривна потеряла несколько позиций в Индексе Биг-Мака
13:15
В Украине начался рост экономики – министр
12:58
Турция потребует от США компенсации за неправомерные пошлины на экспорт стали
12:44
Рецессия в еврозоне может оказаться менее глубокой - ЕЦБ
12:35
У Нафтогаза появился новый директор дивизиона по разведке и добыче
12:19
Центрэнерго не хочет покупать уголь по формуле Роттердам+
12:05
За 6 месяцев 2020 года металлургия Донбасса принесла региону почти 80% поступлений валюты
11:58
Локализация это приглашение инвестировать в Украину - директор Зоря-Машпроект
11:43
Китай обновил суточный рекорд по выплавке стали
16.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!