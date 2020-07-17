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Гайдук проиграл Таруте и Мкртчану суд в Лондоне

17.07.20 14:29 , Бизнес Цензор
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14 июля Высокий суд правосудия Англии и Уэльса завершил рассмотрение исков, которые подали друг против друга бывшие основатели украинской корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан.

Процесс по поводу распределения средств от продажи корпорации россиянам бывшие партнеры оспаривали в Лондоне на протяжении 9 лет. В итоге суд принял решение отказать в удовлетворении всех исков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Судебные тяжбы стали следствием одной из самых громких сделок в Украине последнего десятилетия - продажи половины акций корпорации ИСД в 2010 году новым партнерам, которых финансировал российский государственный "Внешэкономбанк" (ВЭБ).

В.Гайдук и его жена Елена считали, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса 1 млрд долл. С.Тарута подал перекрестные иски к В.Гайдуку и О.Мкртчану, в которых требовал половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и "Украинской горно-металлургической компании" (УГМК). Этими активами бизнесмены совместно владели до сделки с россиянами.

Бывшие партнеры по-разному запомнили условия соглашения. За свой пакет акций В.Гайдук получил 950 млн долл., следует из материалов дела. Сделка предполагала не только покупку 33% акций В.Гайдука в ИСД, но и его долей в других активах, говорится в письменных ответах С.Таруты на запрос издания.

В частности, в компании "Новые инжиниринговые технологии" (НИТ), которая владеет гостиницей Hyatt и металлотрейдере УГМК. В эту сумму, как отмечает С.Тарута, также входило погашение "иных финансовых обязательств, на которых настоял Гайдук".

В судебном иске В.Гайдук утверждал, что во время переговоров О.Мкртчан дал ложные обещания (fraudulent misrepresentations made orally- англ.), которые убедили его заключить сделку и продать доли в корпорации. Действия последнего В.Гайдук расценил как мошеннические.

Корпорация ИСД основана в 1995 году. В нее входили Алчевский МК, Алчевский коксохим (оба Луганская обл.) и Днепровский МК (Днепропетровская обл.), металлургические заводы ISD-Huta Czestochowa (Польша) и ISD-Dunafer (Венгрии).

В феврале 2020-го Киевский апелляционный суд обязал ИСД выплатить 350 млн долл. компании Indumet, которая скупила долги корпорации ИСД перед западными банками.

МинПром

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